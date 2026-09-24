Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mattarella visiterà lo stand di Slow Food a Torino

TORINO, 24 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 al Teatro Regio di Torino, visiterà lo stand di Slow Food in piazza Castello. Il capo dello Stato avrà modo di vedere alcuni prodotti dei diversi presidi Slow Food presenti alla manifestazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...