TORINO, 24 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 al Teatro Regio di Torino, visiterà lo stand di Slow Food in piazza Castello. Il capo dello Stato avrà modo di vedere alcuni prodotti dei diversi presidi Slow Food presenti alla manifestazione.
Mattarella visiterà lo stand di Slow Food a Torino
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