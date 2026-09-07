ROMA, 07 SET - Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina. Sono stati questi i temi affrontati dal presidenti Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alar Karis. Il Presidente Sergio Mattarella con il Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis, Roma 7 settembre 2026. Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ In particolare, in due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il presidente Mattarella ha anche espresso "l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati".
Mattarella, sostegno a Kiev, negoziati portino risultati
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