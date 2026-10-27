ROMA, 27 OTT - "Tra le benemerenze della flotta mercantile non possono essere dimenticate le operazioni di soccorso - specie nel Mediterraneo - in relazione con Guardia Costiera e Capitanerie, a cui spesso le navi si trovano di fronte, e in cui emergono valori fondanti della marineria nazionale: responsabilità, sicurezza, tutela della vita umana in mare. Questa la civiltà espressa dalla marineria, il sentimento che la pervade e che ha natura universale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea Pubblica della Confederazione Italiana degli Armatori.
Mattarella, soccorso in mare valore fondante della marina nazionale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...