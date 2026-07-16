ROMA, 16 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E' quanto scritto in una nota.
Mattarella riceve Nordio, puntualizzati limiti attribuzioni del ministro sulla grazia
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