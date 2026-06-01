ROMA, 01 GIU - "La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione - e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano - ne sono l'eloquente esempio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia sottolineando che "le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti".
Mattarella, popolazione Libano colpita brutalmente in modo indebito
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