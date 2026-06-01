Mattarella, popolazione Libano colpita brutalmente in modo indebito

ROMA, 01 GIU - "La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione - e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano - ne sono l'eloquente esempio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia sottolineando che "le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti".