Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mattarella, popolazione Libano colpita brutalmente in modo indebito

ROMA, 01 GIU - "La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione - e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano - ne sono l'eloquente esempio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia sottolineando che "le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...