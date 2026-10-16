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Mattarella, nessuno Stato vada da solo in Ue, sarebbe una fuga dalla realtà

ROMA, 16 OTT - "L'Unione Europea si trova dinanzi a sfide straordinarie che investono la sua sicurezza, la sua prosperità, la sua capacità di agire con autorevolezza sulla scena internazionale, con conseguenze rilevanti sulla vita dei nostri cittadini. Nessun Paese del continente - nessuno - può pensare a un futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla realtà e, ancor più che un'illusione, un atto autolesionista". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al vertice Arraiolos in Slovenia.

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