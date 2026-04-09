Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti

PRAGA, 09 APR - epa12878005 Italian President Sergio Mattarella (L) inspects the honor guard during a welcome ceremony at the Prague Castle, in Prague, Czech Republic, 09 April 2026. The Italian president is on a two-day official visit to strengthen bilateral relations with the Czech Republic. EPA/MARTIN DIVISEK "Abbiamo parlato del Libano, un Paese indipendente con un nuovo governo che sta procedendo anche al disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel.