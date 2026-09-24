TORINO, 24 SET - "L'agricoltura è comparto chiave e va sviluppata e difesa. Ne va - è persino ovvio nella sua semplicità - del futuro della specie umana". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "Non a caso - ha detto - la Costituzione italiana ricorda, all'art.9, che la Repubblica tutela 'l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni'".
Mattarella, l'agricoltura è un comparto chiave e va sviluppata e difesa
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