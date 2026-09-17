ROMA, 17 SET - "La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito di risorse a livello nazionale, come ha ricordato il Capo dello Stato Maggiore, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner. In un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'esercitazione 'Aegis 26' dell'esercito italiano al Poligono militare di Monte Romano.
Mattarella, 'la difesa deve garantire la pace, servono sinergie Ue'
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