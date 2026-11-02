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Mattarella e Meloni domani ai funerali dei militari morti in Bosnia

ROMA, 02 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperanno domani ai funerali solenni dei quattro militari italiani deceduti giovedì nello schianto dell'elicottero in Bosnia. Alla cerimonia prenderanno parte anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

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