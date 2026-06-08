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Mattarella, difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra

ROMA, 08 GIU - "In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra" per "impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina.

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