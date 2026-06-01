Mattarella, deve prevalere forza della legge e non la prepotenza delle armi

ROMA, 01 GIU - "L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu, negli anni, conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'Onu anche con le missioni di pace da essa patrocinate e l'azione delle Corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che, anche nelle relazioni fra Stati, a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia.