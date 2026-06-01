ROMA, 01 GIU - "Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai Prefetti d'Italia, in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica, "I valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività", sottolinea ancora.
Mattarella, compito della Repubblica è consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini
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