Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mattarella, cibo e produzione di risorse alimentari sembrano nuova arma

TORINO, 24 SET - "Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono, con l'energia, bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. Riappaiono, nei teatri di guerra, fame e malnutrizione, bruciando immani risorse". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "Guerre mascherate - ha aggiunto - con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con assoluta non curanza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e, ovviamente, sull'ambiente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...