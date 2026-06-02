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Mattarella arriva ai Fori Imperiali sulla Lancia Flaminia per la parata

ROMA, 02 GIU - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ai Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia scortata dai corazzieri a cavallo per assistere alla parata del 2 giugno in occasione dei festeggiamenti dell'80esimo anniversario della festa della Repubblica. Il corteo è accompagnato dalla banda musicale dell'Arma. Con il capo dello Stato, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

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