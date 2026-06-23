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Mattarella a Gdf, contrasto all'evasione per tutelare contribuenti onesti

ROMA, 23 GIU - "Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo.

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