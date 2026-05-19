Matrimoni di massa a Teheran per coppie pronte al 'sacrificio' in guerra

TEHERAN, 19 MAG - Le autorità iraniane hanno organizzato matrimoni pubblici di massa a Teheran per coppie che avevano aderito a un programma statale dichiarando la propria disponibilità a sacrificare la propria vita nella guerra contro Stati Uniti e Israele. Le cerimonie, che si sono svolte ieri sera, hanno coinvolto centinaia di coppie in diverse piazze principali della capitale, tra cui oltre 100 nella vasta piazza Imam Hossein, nel centro di Teheran, secondo quanto riportato dai media iraniani. Gli eventi sono stati trasmessi dalla televisione di stato nel tentativo di risollevare il morale in tempo di guerra. I partecipanti avevano aderito, secondo i media iraniani, al cosiddetto programma di "autosacrificio" (janfada in persiano), in cui le persone si impegnavano a mettere a repentaglio la propria vita in guerra, ad esempio formando catene umane davanti alle centrali elettriche.