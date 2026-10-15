MODENA, 15 OTT - Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Al momento sono questi gli unici elementi noti di quello che sarebbe con ogni probabilità un duplice omicidio. Sul posto in serata si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione.
Marito e moglie trovati morti in casa nel Modenese, ipotesi omicidio
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