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Maria Bartiromo lascia Fox dopo oltre 12 anni

NEW YORK, 03 SET - Maria Bartiromo, volto noto di Fox e una delle giornaliste preferite da Donald Trump, lascia improvvisamente il network di Rupert Murdoch dopo oltre 12 anni. L'annuncio di Fox è arrivato a sorpresa e non sono chiari i motivi della separazione. Bartiromo è divenuta ufficilamente italiana lo scorso anno.

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