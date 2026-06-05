Marco Poggi, 'per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara'

MILANO, 05 GIU - "Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara". Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasco ha parlato in un'intervista a Quarto Grado che andrà in onda stasera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: "Mi son sempre creato una bolla ... si è detto di tutto in quest'anno, si è detto di tutto .... si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara .... essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara .... chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste". E ancora: "Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po' il suo ricordo".