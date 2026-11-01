TEL AVIV, 01 NOV - ''Abbiamo una comprovata esperienza nella conduzione di negoziati, come abbiamo dimostrato in passato sia con la destra che con la sinistra, e puntiamo a trasformare questa significativa affluenza alle urne in un'opportunità concreta per la comunità araba. Tutte le opzioni sono aperte''. Lo ha detto Mansour Abbas, leader del partito arabo Ra'am, all'emittente di Nazareth Radio Nas, sottolineando i suoi precedenti negoziati anche con Netanyahu nel 2021.
Mansour Abbas, 'tutte le opzioni aperte, esperienza negoziale anche con la destra'
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