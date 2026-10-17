ROMA, 17 OTT - Un vertice sulla manovra, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dovrebbe tenersi lunedì. Lo confermano più fonti di centrodestra.
Manovra, verso un vertice lunedì con Meloni e Giorgetti
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