ALESSANDRIA, 15 LUG - Alberi caduti, strade allagate, capannoni scoperchiati. "Abbiamo 150 chiamate in coda e i telefoni continuano a squillare. Zona particolarmente colpita il Novese: caduti alberi, pali, divelte coperture". Così in serata dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Alessandria, dopo la seconda ondata di maltempo - la prima nel tardo pomeriggio - che ha colpito la provincia. Criticità anche ad Alessandria, dove le forte piogge sul Novese hanno reso difficile la situazione del Rio Lovassina. Distribuiti dai volontari della protezione Civile sacchetti di sabbia nei sobborghi di Litta Parodi e Spinetta Marengo. E' stato attivato il Coc; polizia locale reperibile per l'intera serata. Criticità segnalate anche al confine con Asti per il forte nubifragio: la stazione protezione civile di Frascaro ha toccato un'intensità di 720 millimetri l'ora. A Tortona - a causa del forte maltempo - 'Vibrazioni Summer Show', previsto per la serata in piazza Duomo, è stato rinviato a data da destinarsi.
Maltempo, serata difficile nell'Alessandrino, vigili del fuoco al lavoro
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiALESSANDRIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...