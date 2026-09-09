CREMONA, 09 SET - La provincia di Cremona di nuovo flagellata dal maltempo. Dopo la bufera di grandine e vento che il 28 agosto aveva devastato il capoluogo, stavolta ad essere colpito da un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento è stato Castelverde, in particolare la frazione Dosso Baroardo, dove alcune case sono state scoperchiate e le famiglie residenti evacuate. "Sembrava di essere dentro un vortice grigio, fatto di vento lampi e tuoni. mai vista una cosa simile" racconta chi abita nella palazzina rimasta senza tetto. Intorno nel raggio di pochi chilometri quadrati, ci sono coperture tegole e comignoli a terra, cartelli divelti e piante crollate. E di nuovo, come meno di due settimane fa a Cremona, sirene e lampeggianti, con i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile mobilitati. "È' stato un fenomeno localizzato ma estremamente violento. Oltre alla devastazione abbiamo il problema di ricollocare le persone che non possono rientrare in casa - spiega il sindaco del paese, Graziella Locci -. Siamo al lavoro per mettere in sicurezza gli immobili e trovare una sistemazione agli sfollati. Alcune famiglie potrebbero essere ospitate da parenti, mentre per le altre siamo pronti a individuare soluzioni alternative. Attendiamo una prima stima ufficiale dei danni da parte dei vigili del fuoco". Al momento sono sei le persone evacuate per ragioni di sicurezza.
Maltempo nel Cremonese, alcune case scoperchiate e famiglie evacuate
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCREMONA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...