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Maltempo nel Cremonese, alcune case scoperchiate e famiglie evacuate

CREMONA, 09 SET - La provincia di Cremona di nuovo flagellata dal maltempo. Dopo la bufera di grandine e vento che il 28 agosto aveva devastato il capoluogo, stavolta ad essere colpito da un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento è stato Castelverde, in particolare la frazione Dosso Baroardo, dove alcune case sono state scoperchiate e le famiglie residenti evacuate. "Sembrava di essere dentro un vortice grigio, fatto di vento lampi e tuoni. mai vista una cosa simile" racconta chi abita nella palazzina rimasta senza tetto. Intorno nel raggio di pochi chilometri quadrati, ci sono coperture tegole e comignoli a terra, cartelli divelti e piante crollate. E di nuovo, come meno di due settimane fa a Cremona, sirene e lampeggianti, con i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile mobilitati. "È' stato un fenomeno localizzato ma estremamente violento. Oltre alla devastazione abbiamo il problema di ricollocare le persone che non possono rientrare in casa - spiega il sindaco del paese, Graziella Locci -. Siamo al lavoro per mettere in sicurezza gli immobili e trovare una sistemazione agli sfollati. Alcune famiglie potrebbero essere ospitate da parenti, mentre per le altre siamo pronti a individuare soluzioni alternative. Attendiamo una prima stima ufficiale dei danni da parte dei vigili del fuoco". Al momento sono sei le persone evacuate per ragioni di sicurezza.

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