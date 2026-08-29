MILANO, 29 AGO - Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di matempo che ha interessato il territorio a partire dal 20 agosto. Lo fa sapere la Regione in una nota.
Maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona
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