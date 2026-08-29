VENEZIA, 29 AGO - Proseguono da ieri le operazioni dei Vigili del fuoco a seguito del maltempo che ha interessato tutto il Veneto. Gli interventi effettuati fino a stamattina sono stati 249, principalmente per alberi pericolanti, pali dell'illuminazione pubblica e delle linee telefoniche abbattuti, allagamenti, lamiere divelte e rimozione di detriti dalle strade. Ma altre 127 richieste sono in coda, per un totale di 376 interventi previsti. Le squadre dei Comandi provinciali sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza nei comuni colpiti e portare a termine le richieste ancora in coda. Al momento non si segnalano particolari criticità. Nel dettaglio, nel Veronese sono stati effettuati 60 interventi con altrettante richieste in coda. Anche a Venezia sono stati effettuati 60 interventi, con 37 richieste in coda. A Padova gli interventi effettuati sono stati 55, otto le richieste in coda. A Treviso, a fronte di 30 interventi svolti, sono in coda cinque richieste, mentre a Vicenza gli interventi effettuati sono 21 e le richieste in coda 17. A Belluno e Rovigo sono stati effettuati rispettivamente 15 e otto interventi. Nel Veronese, le richieste ancora in coda si concentrano in particolare nei comuni di Isola della Scala, Cerea e Bovolone. Nel Veneziano, a supporto delle operazioni per la rimozione di alberi pericolanti, sono al lavoro anche due squadre della Protezione civile nelle zone di Mestre e Marghera.
Maltempo in Veneto, oltre 350 richieste di intervento ai Vigili del fuoco
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