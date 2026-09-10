ROMA, 10 SET - Un albero è caduto su un'auto in via Ardeatina all'altezza dell'incrocio con via delle Sette Chiese a Roma. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru e trasportato dall'Ares 118 in ospedale in codice rosso. Su via Appia, all'altezza di Ciampino, i pompieri sono al lavoro anche con i mezzi antifibi per soccorrere automobilisti bloccati in sottopassaggi allagati.
Maltempo: cade albero su un'auto a Roma, un ferito grave
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