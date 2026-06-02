Maltempo, allerta arancione in Liguria

ROMA, 02 GIU - Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il mar Mediterraneo, causando, nella giornata di oggi, condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese. Nella giornata di domani, previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, precipitazioni da sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, specie sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia.