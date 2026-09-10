Maltempo, allagamenti e danni all'isola d'Elba e nel Livornese

LIVORNO, 10 SET - L'ondata di maltempo ha colpito duro anche all'isola d'Elba dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio (Livorno) e sulle strade provinciali. Intorno alle 12 di oggi una violentissima perturbazione in venti minuti ha messo in ginocchio Portoferraio, capoluogo elbano. A finire allagati parti del centro storico, le zone di via Manganaro, via Carducci, della Sghinghetta, il piazzale della Calata Italia nella zona del porto dove attraccano i traghetti. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l'effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri. Intorno alle 15 la situazione della viabilità sulle principali strade di comunicazione elbane è tornata alla normalità, spiega la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini. Sempre nel Livornese a Cecina "in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, una quantità importante concentrata in un tempo molto breve. Per questo "abbiamo aperto il Coc e le squadre di Protezione Civile sono state impegnate e continuano ad esserlo per monitorare il territorio e intervenire sulle criticità" spiega Lia Burgalassi, sindaca di Cecina (Livorno) che riferisce di segnalazioni per allagamenti di scantinati e parcheggi sotterranei, infiltrazioni dai tetti di abitazioni private, rami da tagliare e danni ai campi da tennis di via Aldo Moro. Allagamenti anche a Firenze dove in tre ore sono caduti oltre 30 millimetri di pioggia, con punte di 36,8 millimetri. A causa di un allagamento via Circondaria è stata temporaneamente chiusa al traffico per il tempo necessario a individuare e stasare una caditoia ostruita. Concluse le operazioni, la strada è stata riaperta al traffico. Chiusa anche via di Careggi da via Bolognese per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di piazza Meyer. Nelle ultime 24 ore, si spiega in una nota, gli accumuli di pioggia a Firenze hanno raggiunto rispettivamente 39, 34,4 e 40,8 millimetri. A Boboli il cumulato nelle 36 ore arriva a 60,1 millimetri.
Maltempo, allagamenti e danni all'isola d'Elba e nel Livornese
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