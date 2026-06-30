LUCCA, 30 GIU - Danni e allagamenti anche a Lucca per un improvviso nubifragio durante l'ondata di temporali sulla Toscana la notte scorsa. Decine di alberi caduti, allagamenti e blackout ci sono state nella Piana. Tra gli episodi, in zona Le Tagliate una pianta ha colpito un'auto in transito; il conducente non ha riportato ferite gravi, tuttavia è stato portato all'ospedale San Luca. In città allagati gli spalti delle antiche Mura. Gravemente danneggiata anche la piazza coperta di San Concordio: le lamiere della tettoia sono volate via rischiando di colpire persone e cose. Qui è ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Dopo una notte di sopralluoghi, il vicesindaco con delega alla protezione civile Fabio Barsanti spiega: "Al momento la situazione è sotto controllo e le temporanee criticità sono rientrate. Diverse zone sono rimaste al buio e alcuni alberi e rami caduti intorno alla città hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto sulle Mura a Porta San Donato". Corsi d'acqua sotto controllo, mentre "gli spalti delle Mura hanno svolto la solita funzione di cassa di espansione e anche il piazzale del Balilla, con in corso il cantiere per i concerti, si è quasi riempito d'acqua. Il personale della reperibilità del Comune di Lucca è intervenuto per risolvere un temporaneo allagamento di via Barsanti e Matteucci". A Viareggio per il maltempo è affondata una barca che era all'ormeggio nel canale Burlamacca.
Maltempo, albero colpisce auto, conducente ferito a Lucca
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