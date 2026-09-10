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Maltempo: a Roma alberi e rami caduti, pino a fuoco per un fulmine

ROMA, 10 SET - Alberi e rami caduti in diversi quartieri e allagamenti per la bomba d'acqua che stamattina si è abbattuta su Roma. Nel quartiere Aurelio, in via del Casale di San Pio V, un pino ha preso fuoco dopo essere stato centrato da un fulmine. Chiusa la strada per consentire la rimozione. All'Esquilino, invece, il portone di un palazzo è stato danneggiato dal vento. Sono oltre cento gli interventi effettuati finora dalla polizia locale per la messa in sicurezza e la viabilità.

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