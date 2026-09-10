MILANO, 10 SET - E' stata una notte di precipitazioni intensissime, quella che a Milano ha fatto seguito ai brevi nubifragi di ieri, con la portata dei fiumi aumentata che ha fatto straripare il Lambro, esondato brevemente e poi rientrato dopo avere allagato via Rilke e via Camaldoli, protette però dalle paratoie mobili. Vigili del fuoco e 118 non segnalano interventi di particolare gravità o feriti. Il Seveso è arrivato vicino all'attivazione della vasca. Un grosso albero si è abbattuto in strada in via Carpi, ma senza provocare ferimenti. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso in viale Martesana a Vimodrone (Milano) e sono intervenuti i pompieri per aiutare le persone a bordo. "Le piogge sono state intense fino alle 2.30 - ha riferito l'assessore alla Protezione Civile Marco Granelli - e in 24 ore sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia al metro quadrato nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo (Milano) e Monza". Nel Parco Lambro durante l'esondazione è stata evacuata la Comunità Ceas. Il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione perché oggi il meteo prevede nuove precipitazioni anche se non particolarmente violente.
Maltempo a Milano, nella notte esonda il Lambro poi rientra
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