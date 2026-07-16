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Maltempo, a Cremona sradicati centinaia di alberi e pali della luce

CREMONA, 16 LUG - Dopo il pomeriggio del nubifragio, accompagnato da raffiche di vento oltre i cento chilometri orari, la notte dell'emergenza: Cremona sta lentamente ornando alla normalità dopo il maltempo che ieri ha sradicato centinaia di alberi, pali della luce e interi tetti. Il bilancio aggiornato dei vigili del fuoco parla di 125 interventi effettuati tra le 17.30 e le 5.30 di questa mattina e sono già programmati altre 70 operazioni di messa in sicurezza. Danni in tutta la provincia ma ad essere particolarmente colpito è stato il capoluogo.

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