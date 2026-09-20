GROSSETO-PRUGNA, 20 SET - Un uomo di 64 anni è deceduto stamani all'isola di Giannutri in seguito a un malore accusato dopo un'immersione. I socorsi sono stati attivati alle 10:38, tramite la centrale operativa del 118 della Asl Tse. Sul luogo dell'incidente sono giunti la Croce Rossa di Giannutri, l'elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che confermare il decesso della vittima.
Malore in immersione, sub muore a Giannutri
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