Maldive: Vanin alla squadra mobile, eravamo lì per ricerca

"Era una crociera scientifica, non ricreativa ed eravamo lì per l'Università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli". Così ha detto l'entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin agli investigatori della mobile quando ieri si è presentato in Questura a Genova a consegnare i pc, telefoni e altre apparecchiature che appartenevano alla collega Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, alla ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e al neolaureato Federico Gualtieri, tutti deceduti con il capobarca Gianluca Benedetti, nella grotta di Hekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vaavu alle Maldive. Tra i materiali consegnati da Vanin anche due blocchi di appunti che potrebbero contenere calcoli o elementi utili a spiegare finalità e tecnica dell'immersione che è costata la vita ai cinque sub. La pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo a Genova indispensabile per convalidare il sequestro, ma la documentazione sarà poi subito inviata alla Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e ha delegato gli investigatori genovesi a sentire come persone informate sui fatti i responsabili del Distav dell'Università genovese. Vanin ha consegnato agli investigatori anche l'elenco completo degli studenti e dottorandi che si trovavano a bordo della Duke of York il giorno della tragedia e che saranno sentiti nei prossimi giorni. Sulle audizioni gli investigatori genovesi mantengono il massimo riserbo. Intanto Giorgio Sommacal, marito di Monica Montefalcole e padre di Giorgia, ha nominato due avvocati, il penalista Giuseppe Pugliese e il civilista Alessandro Albert per tutte le procedure che saranno da espletare nei prossimi giorni. I legali fanno sapere che nomineranno un consulente di parte in vista dell'autopsia che si svolgerà lunedì, subito dopo l'incarico affidato dalla procura di Busto Arsizio ai medici legali Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri. Giorgio Sommacal intanto, attraverso i suoi legali, smentisce le voci circolate in queste ore circa un querela presentata contro l'Università di Genova per alcune affermazioni circa autorizzazioni e scopo della crociera scientifica bollandole come "pure speculazioni".