Maldive: studenti, chiediamo pagina web che ricordi prof. Montefalcone

GENOVA, 25 MAG - Una pagina web che ricordi la professoressa Monica Montefalcone, docente del Distav-UniGe morta con sua figlia Giorgia, con la ricercatrice Muriel Oddenini e con il neolaureato Federico Gualtieri in una grotta sottomarina alle Maldive, Ma soprattutto "che ricordi quello che la professoressa ha fatto per questo Ateneo". La richiesta è degli studenti di Montefalcone che vogliono "che si ricordi tutto quello che è stata e tutto quello che ha fatto. Ci piacerebbe fosse sul sito dell'ateneo, ma se non sarà possibile la faremo noi". Intanto gli studenti si stanno organizzando per effettuare la spedizione sul Cristo degli Abissi, l'iconica statua collocata a -17 metri di profondità nella Baia del Silenzio a Camogli per una preghiera collettiva e continuano a contribuire al libriccino di ricordi che si trova nella sala studenti dell'Ateneo e che contiene ad ora circa 30 scritti dedicati alla docente e alcune fotografie. Il libriccino verrà consegnato al marito di Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, dopo i funerali.