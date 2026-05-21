Maldive: sequestrati telefoni e pc di Montefalcone e altri sub

GENOVA, 21 MAG - La squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefonini cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Montefalcone e degli altri sub morti durante una immersione in una grotta subacquea dell'atollo di Vaanu, nelle Maldive. I dispositivi elettronici sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, che si trovava sulla Duke of York. Il docente è stato convocato in questura dove ha portato tutto il materiale dei cinque sub e lo ha consegnato agli investigatori. In procura a Genova è stato aperto un fascicolo "tecnico" per potere ottenere la convalida del sequestro e dopo verrà inviato agli investigatori romani. La procura di Roma ha infatti aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Una volta arrivati nella Capitale, i dispositivi elettronici verranno analizzati per fare chiarezza su quanto accaduto.