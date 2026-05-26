Maldive: legale famiglia Montefalcone, autopsia non chiarisce causa decesso

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla procura di Roma sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell'Unige Muriel Oddeino, morte il 14 maggio durante un'immersione in grotta alle Maldive insieme al capobarca Gianluca Benedetti e al ricercatore Federico Gualtieri. Giuseppe Pugliese, che assiste la famiglia della docente ha spiegato che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. "Per fare piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici, previsti nei prossimi giorni" ha detto il legale. Dopo l'autopsia è arrivato il nullaosta della procura di Roma per i funerali. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nella giornata di giovedì, ma le esequie al momento non sono ancora state fissate.