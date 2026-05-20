Maldive: la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Benedetti

GALLARATE (VARESE), 20 MAG - Sarà eseguita settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive risultata fatale a cinque sub esperti italiani. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), nosocomio di riferimento per l'aeroporto di Malpensa, dopo il rimpatrio. Il Pubblico Ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, su delega delle Procura di Roma che coordina l'inchiesta sui cinque decessi, ha già affidato l'incarico a un primo perito medico legale, il dottor Luca Tajana dell'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia. Tajana sarà affiancato da un secondo perito - in fase di individuazione - specializzato in incidenti subacquei. L'esame dovrà stabilire le cause del decesso con particolare attenzione all'ambito in cui la morte è sopraggiunta valutando, tra le possibili ragioni, anche la respirazione per un periodo prolungato di ossigeno ad alta pressione. La procura bustocca sta ultimando in queste ore gli avvisi alle parti, quindi sarà fissata la data dell'esame.