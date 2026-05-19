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Maldive, i corpi degli italiani erano tutti insieme nella grotta

ROMA, 19 MAG - I corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie - insieme a colleghi maldiviani - i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone.

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