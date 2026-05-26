VERBANIA, 26 MAG - Saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) i funerali di Federico Gualtieri, il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri quattro sub. All'indomani dell'autopsia, eseguita ieri, i famigliari hanno ottenuto il nulla osta dalle autorità per la celebrazione dell'ultimo saluto al giovane.
Maldive: giovedì a Omegna i funerali di Federico Gualtieri
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