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Maldive: giovedì a Omegna i funerali di Federico Gualtieri

VERBANIA, 26 MAG - Saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) i funerali di Federico Gualtieri, il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri quattro sub. All'indomani dell'autopsia, eseguita ieri, i famigliari hanno ottenuto il nulla osta dalle autorità per la celebrazione dell'ultimo saluto al giovane.

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