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Maldive: cremate le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia

GENOVA, 01 GIU - Sono state cremate questo pomeriggio nell'impianto del cimitero di Staglieno a Genova le salme di Monica Montefacone, la professoressa del Distav-UniGe morta durante una immersione in una grotta subacquea alle Maldive assieme alla figlia Giorgia e ad altre tre persone. Con lei è stata cremata anche la figlia. Le ceneri sono state consegnate ai familiari.

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