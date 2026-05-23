Maldive: a Malpensa il volo da Istanbul con le salme dei sub morti

MALPENSA (VARESE), 23 MAG - E' atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, laureato di recente all'ateneo genovese, i quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa. Alle 12 di lunedì il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico al medico legale Luca Tajana, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri, per l'autopsia sui corpi di tutti e cinque i sub deceduti. Gli esami autoptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Benedetti, il capobarca di 44 anni primo tra i sub scomparsi ad essere recuperato. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie. Le salme sono sotto sequestro.