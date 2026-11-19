ROMA, 19 NOV - La maggioranza va sotto in commissione bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento.
Maggioranza sotto in Senato su emendamento e-book, Fi vota con opposizioni
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