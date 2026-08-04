BRUXELLES, 04 AGO - "Chiedo che questi controlli aggiuntivi vengano revocati immediatamente perché chiaramente non corrispondono a ciò che è stato riconosciuto" nel corso della videocall dei ministri Ue, ovvero che "la zona Schengen non è mai stata in pericolo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska nel corso della conferenza stampa dopo la videocall dei ministri Ue su Ceuta.
Madrid, 'Italia revochi subito i controlli aggiuntivi, non servono'
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