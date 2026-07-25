(ANSA-AFP) - MADRID, 25 LUG - Gli incendi che imperversano a ovest di Madrid hanno bruciato fino a 25.000 ettari, ha dichiarato il ministero dell'Interno spagnolo. Le fiamme hanno devastato quasi 10.000 ettari nella regione di Madrid e "tra i 13.000 e i 15.000" nella vicina provincia di Avila, ha affermato il ministero in un messaggio inviato ai giornalisti. La superficie totale è più del doppio di quella della città di Parigi. (ANSA-AFP).
Madrid, incendi hanno bruciato 25.000 ettari, due volte la città di Parigi
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