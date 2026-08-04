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Madrid, '72mila ingressi illegali a Ceuta, in 70mila sono rientrati'

BRUXELLES, 04 AGO - Dall'inizio della crisi a Ceuta "sono entrati illegalmente 72mila migranti. Di questi 70mila hanno fatto rientro in Marocco". Lo ha detto il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska in conferenza stampa dopo la videocall dei ministri dell'Ue sulla migrazione.

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