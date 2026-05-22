Madre di Sempio, non si può escludere che Stasi sia innocente

MILANO, 22 MAG - "Da come vedo le cose adesso, io ti dico sinceramente, non lo posso escludere. Non posso dire adesso che sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva". Lo ha detto Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, in merito all'idea che ci possa essere "un innocente in carcere". L'intervista, realizzata da Martina Maltagliati, andrà in onda integralmente questa sera, intorno alle 21.30 a 'Quarto Grado', su Retequattro. Nel corso del colloquio, si è tornati in particolare sui 'soliloqui' di Sempio in auto, registrati dagli ambientali degli investigatori. "I soliloqui di tuo figlio Andrea, intercettati, possono essere ammissioni di colpevolezza, confessioni?", chiede la giornalista. "No! No! No! - Risponde Daniela Ferrari con decisione - Perché mio figlio è uscito alle 10 meno 10, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio".