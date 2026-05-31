Macron, 'nulla giustifica la grave escalation nel sud del Libano'

ROMA, 31 MAG - "Nulla giustifica la grave escalation in corso nel Libano meridionale. La Francia continuerà a sostenere le autorità libanesi nei loro sforzi per ripristinare la sovranità statale e l'integrità territoriale del Paese". Così il presidente francese Emmanuel Macron, in un messaggio sulla sua pagina X. Macron ha poi rivolto un messaggio al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il sultano dell'Oman Haitham bin Tariq, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi: "è essenziale raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Bisogna cogliere questa opportunità ora - si legge su X-. La priorità deve essere la conclusione di un cessate il fuoco e l'immediata riapertura dello Stretto di Hormuz, senza precondizioni e nel rispetto del diritto internazionale". Per Macron, "i colloqui devono poi proseguire per raggiungere un accordo globale e solido su altre questioni, in particolare sui programmi nucleari e missilistici balistici e sulla stabilità regionale". La Francia è pronta a fare la sua parte, "assistendo alla ripresa del traffico marittimo con la missione multinazionale indipendente istituita con il Regno Unito - ha dichiarato -, sostenendo i colloqui sul nucleare con la sua esperienza e le sue capacità e contribuendo alla necessaria creazione di un quadro di sicurezza regionale, insieme ai partner la cui protezione ha contribuito a garantire negli ultimi mesi". "Si deve partire dal Libano, dove è urgente che tutte le armi tacciano, per sempre", ha infine chiosato il presidente francese auspicando stabilità regionale.