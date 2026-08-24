KIEV, 24 AGO - "Dobbiamo tenere presente che la Russia intensificherà le tensioni nei confronti dei Paesi europei per dissuaderli dal fornire assistenza all'Ucraina. E vorrei ribadire in questa sede la mia solidarietà nei confronti di tutti i colleghi che sono stati presi di mira o lo sono stati nelle ultime settimane. È chiaro che i Paesi della Nato saranno presi di mira e che le provocazioni si moltiplicheranno. Dobbiamo portare avanti quanto abbiamo iniziato a fare in seno alla Nato per garantire una posizione risoluta". Così Emmanuel Macron alla Coalizione dei Volenterosi. Il presidente francese ha aggiunto che c'è la necessità "d'intensificare la lotta contro la Flotta Ombra". "È una strategia efficace e dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi in materia di sanzioni e misure correlate, rafforzando al contempo il nostro coordinamento ed evitando il rischio di un'escalation. Ovviamente, i nostri ministri della Difesa e degli Affari Esteri stanno già lavorando su questo fronte e propongo di convocare, tra qualche settimana, una riunione ministeriale dedicata alla lotta contro la Flotta Ombra, al fine di garantire che, ovunque sia possibile agire, lo facciamo", ha affermato.
Macron, 'Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci'
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